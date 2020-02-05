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جامعتا القاهرة وحلوان تعلنان استعداداتهما للعام الدراسي الجديد

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:47 ص
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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أعلنت جامعتي حلوان والقاهرة، استعداداتها لاستقبال الطلاب بمختلف الكليات لبدء الفصل الدراسي الثاني، للعام الجامعي 2019/2020، بعد انقضاء إجازة منتصف العام، إذ نشرت عدد من الصفحات الخاصة بالكليات عن الجداوال الخاصة للعام الدراسي الجديد.

وكشف جامعة القاهرة عن استعدادها للعام الدراسي الثاني الجديد، أنه تم الانتهاء من خطة أعمال التامين والحماية بالحرم الجامعي، وذلك فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات، وزيادة أفراد الأمن الإداري على البوابات، وصيانة منظومة الكاميرات، كما قامت إدارة الجامعة أيضا بتجهيزات المدن الجامعية والانتهاء من أعمال الصيانة التي جرت خلال فترة الإجازة.

وتابعت الجامعة، أنه تم التأكيد على الكليات لإعلان الجداول الدراسية، وانتظام المحاضرات، وتجهيز القاعات الدراسية، والمعامل، من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وقيام كل الكليات بإعداد برامج للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية.

وأشارت الجامعة في بيان لها، أنها ستواصل موسمها الثقافي الفني، والصالون الثقافي، مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2019/2020، مجموعة من اللقاءات الفكرية والفعاليات الفنية.

ومنعت الجامعة العمل الحزبي داخل الحرم، لافته إلى أنه لا تمييز في الجامعة التي هي بيتًا لكل المصريين، وبيتًا للوعي السياسي الذي يعلو على كل الصراعات، وأنها مستمرة في دعم البحث العلمي الدولي في كبري المجلات العلمية الدولية، من أجل الاستمرار في التصنيفات الدولية لتحسين مركزها من عام لأخر.

وفي سياق أخر، تستعد جامعة حلوان لاستقبال الطلاب في مختلف الكليات للعام الدراسي الثاني، إذ أجرت بعض أعمال التطوير والإصلاحات التي تتم بالمداخل الرئيسية، وطرق المظلات، والمدرجات، وقاعة العروض الكبرى، وتتابع الجامعة أعمال النظافة والتجميل والتشجير داخل حرمها.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، في تصريحاته إلى "الفجر"، أن الجامعة تعمل على تجهيزات داخل الحرم الجامعي، من تطوير للمباني والمنشات والمدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل، مشيرًا إلى أنه تم إعلان جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية.

وتنظم جامعة حلوان، مع بداية أيام الدراسة حفل استقبال للطلاب الجدد لتعريفهم بالحياة الجامعية، بحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس والاتحادات الطلابية، مع أداء تحية العلم، ورفع أعلام كليات الجامعة وعلم مصر، كما سيتم خلال الحفل تنظيم فقرات فنية ومباريات رياضية، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والعلمية والدينية.
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الكلمات المفتاحية

جامعه القاهره التعليم

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