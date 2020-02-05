هونج كونج تفحص أكثر من 1800 مسافر على متن سفينة سياحية

كانت هونج كونج تفحص أكثر من 1800 مسافر وطاقم على متن سفينة سياحية بحثًا عن فيروس كورونا نشأ في ووهان، بعد أن أبلغ بعض أعضاء الطاقم عن وجود حمى وأعراض أخرى. لم تسمح السلطات لأي شخص بمغادرة السفينة دون إذن، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".



وقالت وزارة الصحة بالمدينة التي تحكمها الصين اليوم الاربعاء، إن 90 في المئة من الركاب من هونج كونج وليسوا صينيين من البر الرئيسي. في السابق، تم العثور على ثلاثة صينيين من البر الرئيسي كانوا على متن السفينة بين 19 و24 يناير مصابين بالفيروس.



مُنعت سفينة "ورلد دريم" World Dream، التي تديرها Dream Cruises"دريم كروز"، من الدخول إلى ميناء كاوسونج جنوب تايوان يوم الثلاثاء. وفي يوم الاثنين، زارت السفينة ميناء كيلونغ في تايوان.



ولم يتضح متى سيتم اخلاء الركاب والطاقم على السفينة.



وقد سجلت هونج كونج أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الذي تم تحديده حديثًا، يوم الثلاثاء، وهي ثاني حالة خارج البر الرئيسي للصين بعد تفشي المرض الذي أودى بحياة أكثر من 420 شخصًا وانتشر في جميع أنحاء العالم وأثار مخاوف من نمو اقتصادي عالمي.



استقرت العملة الصينية وأسواق الأوراق المالية في تجارة متقلبة بعد أن ضرب القلق بشأن فيروس كورونا اليوان يوم الاثنين، وتم محو نحو 400 مليار دولار من القيمة السوقية من مؤشر شانغهاي القياسي.



وقالت ماكاو، أكبر مركز للعب القمار في العالم، إنها طلبت من جميع مشغلي الكازينو تعليق عملياتهم لمدة أسبوعين للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.



تم إجلاء المزيد من الأجانب من مدينة ووهان بوسط الصين، والتي كانت مركز اندلاع المرض، وتقطعت السبل بآلاف الأشخاص على متن سفينة سياحية يابانية بعد أن ثبتت إصابة إحدى الركاب بالفيروس.



وقد رفع عدد الوفيات في هونغ كونغ إجمالي عدد الوفيات من الفيروس إلى 427 شخص، بمن فيهم رجل توفي في الفلبين الأسبوع الماضي بعد زيارة ووهان. وقالت السلطات الصينية إن عدد القتلى في الصين ارتفع بنسبة 64 في اليوم السابق إلى 425، معظمهم في مقاطعة هوبي التي عاصمتها ووهان.



وارتفع إجمالي عدد الإصابات في الصين من 3235 إلى 20438، وكان هناك ما لا يقل عن 151 حالة في 23 دولة ومنطقة أخرى.





