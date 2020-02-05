الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي الأيام المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من يوم الأربعاء 5 فبراير وحتى يوم الأحد 9 فبراير.



وقالت الهيئة في بيانها: تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات يومي الأربعاء والخميس، واعتبارًا من يوم الجمعة 7 فبراير انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيمة تتراوح من 5 الى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.



وأضافت: تسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية يوم الأربعاء وتمتد اعتبارًا من يوم الخميس وحتى يوم الأحد تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وشمال سيناء، ومناطق من شمال الوجه البحري، وتكون متوسطة الشدة على باقي محافظات الوجه البحري.



وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع يومي الأربعاء والخميس أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيمة تتراوح من 3 إلى 4 درجات، واعتبارًا من يوم الجمعة 7 فبراير تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار اعتبارًا من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد، وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.