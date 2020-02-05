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مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ17"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:24 ص
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بوابة الفجر
سيد على
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ضمك ضد العدالة، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

 

التعاون ضد الاتحاد، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

 

الهلال ضد الرائد، تقام المباراة في تمام السابعة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "الدور ربع النهائي"

 

ميرانديس ضد فياريال، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 3.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ32"

 

توتنهام ضد ساوثهامبتون، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا "دور الـ16"

 

بايرن ميونيخ ضد هوفنهايم، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة سكاي سبورت HD1.

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الكلمات المفتاحية

دوري محمد بن سلمان بإيرن الهلال ضد الرائد الهلال السعودي الأهلي السعودي اتحاد جدة

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