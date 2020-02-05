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بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث بالإسماعيلية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:47 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
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لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 4 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين نزيف وارتجاج بالمخ، وكسور وجروح، جراء انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها علي طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، أمام مفارق خيري، دائرة مركز شرطة القصاصين.

كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم" 3576 ط. س. ل" علي طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي أمام مفارق خيري دائرة مركز شرطة القصاصين، ما أسفر عن مصرع، أسماء عبد الحميد السيد 45 عامًا، مقيمة في فاقوس محافظة الشرقية، وإصابة خالد جلال الصادق 50 عامًا، ونور خالد جلال 16 عامًا، مقيمين في نفس العنوان، وأحمد خالد جلال 11 عامًا، مقيم في محافظة السويس، وشقيقه محمد 11 عامًا مقيم في نفس العنوان.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، بينما تم نقل جثة المتوفية في ثلاجة مستشفى القصاصين المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.
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