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بوجبا يرحل عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:08 ص
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بوجبا
بوجبا
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام بريطانية أن الفرنسي بول بوجبا أخبر زملائه في مانشستر يونايتد أنه مايزال يرغب في الرحيل عن النادي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت النشرة المسائية في مانشستر أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا شارك في ست مباريات هذا الموسم بسبب إصابتين منفصلتين في الكاحل بينما لا يزال مرتبطاً بالرحيل إلى ريال مدريد أو يوفنتوس في الصيف المقبل.

وأفادت النشرة البريطانية بأن مصدر من داخل غرفة خلع الملابس أكد أن بوجبا لن يكون موجوداً حالياً في النادي بينما يعتقد غالبية اللاعبين أن النجم الفرنسي لن يبقى وأن أصدقائه وزملائه يتفهمون موقفه.

وأشارت النشرة البريطانية إلى أن بول بوجبا كان قد أوضح في يونيو الماضي إنه ينوي خوض تجربة جديدة في حين ادعى وكيل أعماله مينو رايولا أنه بصدد صفقة انتقال لم تتحقق مؤخرًا.

وأكدت النشرة البريطانية أن مانشستر يونايتد كان قد طلب مبلغ 180 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي للموافقة على رحيل بوجبا مما تسبب في صرف بعض الأندية الكبرى النظر عن التعاقد معه على رأسها يوفنتوس وريال مدريد.

وأوضحت النشرة البريطانية أن بوجبا وقع في آخر 18 شهراً على عقده مع وجود خيار لدى المان يونايتد بتجديد العقد حتى عام 2022 لكن إصابات الكاحل المزعجة وتراجع قيمته قد يدفع المسئولين في النادي الإنجليزي للموافقة على بيعه.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية مطلع الشهر الجاري أن يوفنتوس الإيطالي مازال متمسكًا بالأمل في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي ونجم السيدة العجوز السابق.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس نجح في توفير 11 مليون يورو حتى يونيو المقبل أي ضعف في الموسم المقبل وجاء هذا من تأثير بيع نجميه ماندزوكيتش وإيمري تشان على الميزانية العمومية، حيث لا يزال اللاعبون يتعاقدون مع الفريق حتى 2021 و2022 على التوالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن الأموال التي تم توفيرها من مغادرة الكرواتي والألماني ستضمن سيولة يوفنتوس المالية التي يمكن استخدامها بالفعل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مع وجود هدف واحد وكبير وهو الفرنسي بول بوجبا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نصح فيرنانديز بالانضمام إلى مانشستر يونايتد حتى يتمكن يوفنتوس نفسه من استعادة جهود نجمه بول بوجبا وأن يكونا سويًا في صفوف السيدة العجوز

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