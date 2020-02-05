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أزمة كبيرة بين لامبارد وتشيلسي تهدد مصيره مع "البلوز"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:02 ص
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لامبارد
لامبارد
علي خلاف
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تلوح في الأفق أزمة قوية بين فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، وإدارة النادي اللندني، بخصوص الدولي الاسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمي البلوز.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن هناك صدام بين فرانك لامبارد وإدارة تشيلسي بسبب الحارس الأسباني، وذلك بعد تذبذب مستواه في الموسم الحالي، ورغبة المدير الفني في التخلص منه خلال الفترة القادمة.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن المدرب فرانك لامبارد يرغب في بيع "كيبا" خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، والتعاقد مع حارس جديد لتدعيم مركز حراسة المرمي في صفوف الفريق اللندني.

وأشارت الصحيفة أن نيك بوب حارس مرمي بيرنلي يأتي على رأس قائمة الحراس المرشحين للإنضمام لصفوف نادي تشيلسي وكذلك فيسينتي جوايتا حارس مرمي كريستال بالاس.

في المقابل ترفض إدارة نادي تشيلسي التفريط في خدمات الحارس الاسباني وترفض رحيله في الميركاتو الصيفي.

وأكد مارينا جرانوفسكايا المدير الرياضي لنادي تشيلسي أن إدارة النادي لا تفكر في التفريط في خدمات الحارس الاسباني "كيبا" خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما كانت سببًا في التعاقد معه منذ موسمين.

ويرفض "لامبارد" استمرار "كيبا" مع الفريق بسبب عدم رضاه عن مستواه أو سلوكه مع الفريق.

وقد يتسبب "كيبا" في صدام قوي بين المدرب وإدارة النادي حال تمسك لامبارد بقراره في رحيل الحارس الاسباني عن صفوف البلوز، وستتضح خلال الفترة القادمة مصير الحارس مع الفريق اللندني

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