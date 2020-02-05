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دوجاري ينتقد مبابي بسبب توخيل ويتهمه بالفساد

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:57 ص
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مبابي
مبابي
أمل الحلفاوي
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وجه النجم الفرنسى كريستوف دوجارى، لاعب برشلونة الإسبانى وميلان الإيطالى السابق، اتهامات بالفساد لمواطنه كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان.

جاء ذلك الاتهام بعد واقعة كيليان مبابي الأخيرة مع مدربه توماس توخيل، والذي اعترض على استبداله خلال مباراة مونبلييه الأخيرة بشكل غير لائق، إذ أنه حاول الابتعاد عن توخيل، عندما فضل المدرب التحدث معه لتهدئته.

وقال دوجاري، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، "سأكون صريح، أنا انهرت عندما رأيت مبابى يفعل ذلك، وقلت لنفسي إننى من المستحيل أن أفعل مثلما فعل كيليان".

وتابع، "رغم صغر سنه، لكنه نضج فى وقت لا يصدق، إلا أن القيام بتلك الأفعال يجعله فتى مدلل وفاسد، مضيفًا أنه يحبه لإنه بارز وآمل أن أراه دائمًا، لكن من المؤلم حقًا رؤيته هكذا، لم يحترم توخيل، بالإضافة إلى زملاءه كافاني وإيكاردي".

واستدل بموقف، إذ أنه قال "كافاني أحرز 200 هدف مع باريس سان جيرمان، ويلعب في صفوف النادي منذ 10 سنوات، وعندما جلس بديلًا لم يعترض هكذا".

واختتم، "ما قام به مبابي أمر فاضح، لقد تساءلت ماذا دار فى رأسه؟ من يظن نفسه؟ ما مشكلته؟ لماذا فعل ذلك؟ إنها واحدة من أكبر خيبات الأمل بالنسبة لي

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