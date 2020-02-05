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عاجل.. الكشف عن ملعب نهائي كأس ملك إسبانيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:54 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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أعلنت تقارير إعلامية إسبانية، عن الملعب الذي سيقوم بإستضافة نهائي كأس ملك إسبانيا، المقرر له يوم السبت الموافق 18 أبريل 2020، حيث ما زالت البطولة في دور الثمانية.

أشارت المعلومات الواردة من البرنامج الإسباني الشهير "التشيرنجيتو"، إلى أن نهائي كأس ملك إسبانيا، سيقام هذا الموسم على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.

وتم إجراء بعض التعديلات على النسخة الحالية من بطولة كأس ملك إسبانيا، ويأتي على رأسها لعب مباراة واحدة فقط وصولاً إلى الدور نصف النهائي الذي سيلعب بنظام الذهاب والإياب.

الفرق المتأهلة لدور الثمانية

ونجح ثمانية فرق من التأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وهم: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك بيلباو، فياريال، فالنسيا، ريال سوسيداد، غرناطة، ديبورتيفو ميرانديس

والجدير بالذكر أن، مباريات الدور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ستنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر حتي يوم الخميس المقبل.

 

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