شقيق حسين الجسمي يهدد فنانة شهيرة بالحبس وطردها من الإمارات





توعد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، الفنانة العراقية جليلة، وذلك بعد أن ادعت أن لديها مقطعا مصورا له، مهددا إياها بالحبس وإبعادها عن دولة الإمارات.





وحذر شقيق المطرب حسين الجسمي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" جليلة، قائلا: "الدور الجاي على واحدة (جليلة) تدعي أنها عراقية والعراق بريء منها".





وتابع "تروج بين الفاسقات أمثالها أن عندها فيديو عليّ، وحنشوف من اللي بيضحك بالآخر، انتبهي جيدا فأنت تحت مجهري".





من ناحيتها، ردت الفنانة جليلة على تهديد صالح الجسمي لها بطريقتها، إذ شاركت صورة لها بالعلم العراقي على وجهها، وكتبت على "إنستجرام": "يا رب احفظني من عيون تترقب حياتي ورزقي واكفني شرها وشر قلوب الحاسدين، وأبعد عني من يود أن يضرني.. أعوذ نفسي بكلمات الله التامات من شر ما خلق".



