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نجم ريال مدريد السابق يطلب خدمات ميسي ونيمار

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:51 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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فتح ديفيد بيكهام، نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق، ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، خط المفاوضات مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان.

جاء ذلك من أجل ضم الثنائي إلى صفوف ناديه ميامي الأمريكي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ديفيد بيكهام يحاول استغلال البند الموجود فى عقد النجم الأرجنتيني، الذي يسمح له بالرحيل في شهر يونيو المقبل، دون الالتزام بأى شروط جزائية مع ناديه برشلونة.

بالإضافة إلى أنه يطمح في استغلال احتدام أزمته مع إدارة نادي باريس سان جيرمان، لا سيما وأنه قد أعلن في أكثر من مناسبة رغبته فى الرحيل

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