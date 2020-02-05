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تدخلات لحل مشكلة صالح جمعة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:48 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تدخل عدد من اللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فضلاً عن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، لحل مشكلة صالح جمعة مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، للعفو عنه والتراجع عن قرار تجميده حتى نهاية الموسم.

وهناك محاولات قوية وجدية من جانب أكثر من لاعب لفتح صفحة جديدة بين صانع ألعاب الأهلي والمدير الفنى خلال المرحلة المقبلة.

فيما تحاول لجنة الكرة بالأهلى الضغط على المدير الفنى من أجل منح الفرصة للاعب والحكم على مستواه من خلال المشاركة فى المباريات المقبلة، والتي وعدت بالتزام صالح خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن صالح جمعة قد خرج من حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، في المباريات المحلية والإفريقية لأسباب فنية.

ولم يشارك صانع ألعاب الأحمر فى أي مباراة منذ تولي السويسري رينيه فايلر قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقد أعلن اللاعب التمرد وتغيب عن التدريبات، وأدلي بتصريحات ضد المدير الفنى، وهذا الأمر الذي أثار أزمة بين المدرب واللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم السادس من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات
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