يلا شووت مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد التعاون مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش اتحاد جدة والتعاون يواجه اتحاد جدة منافسه التعاون، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

يلا شووت مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد التعاون مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش اتحاد جدة والتعاون وينطلق اللقاء الذي يجمع بين الاتحاد والتعاون عند الساعة الخامسة و25 دقيقة بتوقيت القاهرة، والسادسة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة و25 دقيقة بتوقيت جرينتش.

يلا شووت مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد التعاون مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش اتحاد جدة والتعاون اتحاد جدة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في 4 لقاءات والتعادل في مثلهم وخسارة 8 مواجهات، وسجل 20 هدف ودخل مرماه 25 هدف.

يلا شووت مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد التعاون مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش اتحاد جدة والتعاون وكان الاتحاد قد تعادل إيجابيًا بهدف في آخر لقاء له ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين أمام الرائد.

التعاون و الاتحاد الساعة 5.25 علي قناة 3