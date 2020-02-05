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ميدو : لا توجد أي مباراة تم أحداث بلبله حولها وفاز بها الزمالك

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:27 ص
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ميدو
ميدو
محمد جمال
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تحدث أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق حول مباراة السوبر الإفريقي التى ستجمع بين نادي الزمالك والترجي التونسي يوم 14 فبراير القادم.

وقال أحمد حسام ميدو مدرب مصر المقاصة السابق عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى " تويتر"، قائلاً :" لا توجد أي مباراة تم احداث بلبله حولها وفاز بها الزمالك!! أتمنى ان يحدث العكس في مباراة الترجي الذين سيكونوا اكثر هدوء من الزمالك في الدوحة".

وتابع نجم الزمالك السابق :" الترجي فريق عريق ومميز جدا ولكن ١٠ أيام من الهدوء حول الزمالك كافيين لعودة الفريق لتركيزه ".

وأضاف :" فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي والسوبر المحلي في أسبوع واحد سيعد انجازا كبيرا لهذا الجيل وسيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفريق في مشواره في دوري الأبطال ".

وأختتم حديثه، قائلاً :" الهدوء حول الفريق عنصر مهم جدا في الفترة القادمة أتمنى ان يكون مؤتمر اليوم هو اخر حديث من أي شخص حول مكان إقامة ملعب المباراة


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