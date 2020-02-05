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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:11 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 5 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري المصري، وتوتنهام ضد ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ16"

 

الزمالك ضد حرس الحدود، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ17"

 

لاتسيو ضد هيلاس فيرونا، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ23"

 

سانت اتيان ضد مارسيليا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ11"

 

الترجي ضد الاتحاد المنستيري، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية 1.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ17"

 

ضمك ضد العدالة، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

 

التعاون ضد الاتحاد، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

 

الهلال ضد الرائد، تقام المباراة في تمام السابعة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "الدور ربع النهائي"

 

ميرانديس ضد فياريال، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 3.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ32"

 

توتنهام ضد ساوثهامبتون، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا "دور الـ16"

 

بايرن ميونيخ ضد هوفنهايم، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة سكاي سبورت HD1.

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الكلمات المفتاحية

دوري فرنسي بإيرن الهلال ضد الرائد الزمالك ضد حرس الحدود

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