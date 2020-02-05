محافظ دمياط: الدولة بذلت مجهودًا جبارًا لإعادة الصيادين المحتجزين باليمن



ووجهت "عوض" رسالة، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، للصيادين المصريين العائدين من اليمن، قائلة: "حمد الله على السلامة نوروتوا دمياط".



وتابعت محافظ دمياط: مشهد عودة الصيادين المصريين اليوم يضاف للمشاهد التي نراها في الأونة الأخيرة في حماية مصر لأبنائها في الخارج، وقبل أيام تابعنا عودة المصريين من ووهان الصينية، وما يهمنا هو سلامة المصري.



توجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة أجهزة الدولة المعنية التي ساهمت في إعادة الصيادين المصريين الذين تم احتجازهم في اليمن، لاختراقهم المياه الإقليمية للبحر الأحمر، معلقة: "المجهود جبار".