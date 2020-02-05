شاهد.. ترامب يحرج رئيسة مجلس النواب الأمريكي ويرفض مصافحتها



وبادرت بيلوسي لمصافحة ترامب ومدت يدها، إلا أن الرئيس الأمريكي رفض مد يده لمصافحتها وتجاهلها.



ومن المقرر أن ينهي مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس الأمريكي، هذا الأسبوع، وسيجري التصويت النهائي اليوم الأربعاء.



وأكد ترامب، خلال كلمته أن الإدارة الأميركية ستظل تدافع بقوة عن أمنها القومي وتكافح الإرهاب.

أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ورفض مصافحتها، خلال إلقاء خطاب حالة الاتحاد بالعاصمة الأمريكية واشنطن.