عاجل.. ترامب: قاسم سليماني أكثر جزاري النظام الإيراني قسوة



وأضاف ترامب، خلال كلمته بخطاب حالة الاتحاد، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن أمريكا أنهت حكمه الشرير إلى الأبد.



ووجه رسالة للإرهابين قائلا: "رسالتنا لإرهابيي العالم واضحة: لن تفلتوا من العدالة أبدًا، متابعًا: الإدارة الأميركية ستظل تدافع بقوة عن أمنها القومي وتكافح الإرهاب.



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يعتبر أكبر إرهابي في العالم، وأكثر جزاري النظام الإيراني قسوة.