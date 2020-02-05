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كل ما تريد معرفته عن مباراة توتنهام وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:24 ص
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي فريق توتنهام أمام نظيره ساوثهامبتون، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات جولة الإعادة من دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة توتنهام وساوثهامبتون على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير.

وكان اللقاء الأول قد انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل سفيان بوفال لساوثهامبتون، بينما سجل سون هيونج مين هدف السبيرز.

موعد مباراة توتنهام وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

تقام مباراة توتنهام وساوثهامبتون في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتذاع مباراة توتنهام وساوثهامبتون عبر قناة Bein Sport hd 2.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

حراسة المرمي: كازانيجا.

خط الدفاع: سيسينيون – فيرتونخن – آلديرفيريلد – أورييه داير.

خط الوسط: وينكس – لوكاس مورا – ديلي ألي.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين – هونج سون – تنجاجا


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