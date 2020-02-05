مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الرائد اليوم الأربعاء 5-0-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة» YouTube بالدوري السعودي يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الرائد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير الجاري، على ملعب جامعة الملك آل سعود، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الرائد اليوم الأربعاء 5-0-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة» YouTube بالدوري السعودي من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الرائد في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الرائد اليوم الأربعاء 5-0-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة» YouTube بالدوري السعودي وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الرائد اليوم الأربعاء 5-0-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة» YouTube بالدوري السعودي ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، جمعهم من 16 مباراة، فاز في 10 مواجهات، والتعادل في 5 مباريات، فيما خسر في مباراة واحدة فقط، فيما يتواجد الرائد في المركز السادس برصيد 27 نقطة

الهلال و الرائد الساعة 7.20 علي قناة 4