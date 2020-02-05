ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل بدء الجولة 17

تبدأ منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، والتي تستهل بلقاء العدالة وضمك.

ويشهد اليوم 3 لقاءات، الأول يجمع بين ضمك نظيره العدالة، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة بتوقيت جرينتش.

واللقاء الثاني يجمع بين التعاون ومنافسه الاتحاد، عند الساعة الـ5:25 بتوقيت مدينة القاهرة، والـ6:25 بتوقيت مكة المكرمة، والـ3:25 بتوقيت جرينتش.

وفي نهاية لقاءات اليوم يلاقي الهلال نظيره الرائد، في تمام الساعة السابعة والثلث بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والثلث بتوقيت جرينتش.

ويقدم لكم الفجر الرياضي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل بدء منافسات الجولة 17

1-الهلال برصيد 35نقطة.

2- النصر برصيد34 نقطة.

3- الأهلي برصيد 29 نقطة.

4- التعاون برصيد 27نقطة.

5- الوحدة برصيد 27 نقطة.

6-الرائد برصيد 27 نقطة.

7-الشباب برصيد 25 نقطة.

8- الفيصلي برصيد 24 نقطة.

9- أبها برصيد 23 نقطة.

10- الاتفاق برصيد 20 نقطة.

11- الفيحاء برصيد 18 نقطة.

12- الاتحاد برصيد 16 نقطة.

13- الحزم برصيد 16 نقطة.

14-العدالة برصيد 11 نقطة.

15- الفتح برصيد 10 نقاط.

16- ضمك برصيد10 نقاط.