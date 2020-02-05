ترامب: مادورو حاكمًا غير شرعيًا لفنزويلا وديكتاتور



ورحب ترامب، في خطابه بمناسبة حالة الاتحاد، بخوان جوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلية، الذي حضر الخطاب بواشنطن، ووضفه بأنه الرئيس الشرعي لفنزويلا.



وأكد الرئيس الأمريكي، أن جوايدو، وهو الرئيس الذي سيحقق أمال الشعب الفنزويلي، وأن الشعب الأمريكي يدعم كفاح الشعب الفنزويلي من أجل الحرية.



هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيكولاس مادورو، رئيس فينزويلا، ووصفه بأنه حاكم غير شرعي لفنزويلا وديكتاتور، قائلا:"ندعم حقوق الشعب الفنزويلي في الحصول على الديمقراطية".