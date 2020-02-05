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موعد مباراة بايرن ميونخ اليوم | مشاهدة مباراة بارين ميونخ وهوفنهايم بكأس المانيا والتشكيل المتوقع

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:49 ص
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بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
محمد جمال
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يستضيف ملعب اليانز ارينا معقل العملاق الباڤاري بايرن ميونخ، مواجهة قوية اليوم، الأربعاء ضمن مباريات الدور ال 16 من بطولة كأس ألمانيا، عندما يواجه بايرن ميونخ نظيره هوفنهايم، تحت قيادة الحكم ستيجمان، فى لقاء منتظر بين الفريقين.

موعد مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم بكأس المانيا

يحل فريق هوفنهايم ضيف على يره بايرن ميونخ ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس ألمانيا فى تمام العاشرة إلاربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم بكأس المانيا

يستضيف ملعب اليانز ارينا مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم ضمن مباريات كأس ألمانيا لحساب دور ال 16 فى تمام العاشرة إلاربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2.

التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونخ أمام هوفنهايم

حراسة المرمى : مانويل نوير

خط الدفاع : بافارد، بواتينج، الابا، دايفيس

خط الوسط : كيميتش، جوريتسكا، الكانتارا

خط الهجوم : جنابري، كوتينيو، توليسو

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