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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم الأربعاء بالدوري المصري HD

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:27 ص
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بوابة الفجر
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 بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة  الزمالك وحرس الحدود  اليوم الأربعاء بالدوري المصري  HDيحتضن ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك ضد حرس الحدود مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 / 2 / 2020، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز (2019 – 2020).

 

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة  الزمالك وحرس الحدود  اليوم الأربعاء بالدوري المصري  HDالزمالك يدخل مباراة اليوم وفي جعبته 25 نقطة ويحتل المركز الخامس، بعدما خاض 13 مباراة (7 انتصارات – 4 تعادلات – هزيمتين)، بينما يمتلك فريق حرس الحدود 18 نقطة جمعها من 14 مباراة (4 انتصارات – 6 تعادلات – 5 هزائم) ويحتل الفريق العسكري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

 

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة  الزمالك وحرس الحدود  اليوم الأربعاء بالدوري المصري  HDتقام مباراة الزمالك ZAMALEK ضد حرس الحدود HARAS EL-HDOD اليوم الأربعاء 5 / 1 / 2020 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، على ستاد "القاهرة الدولي".

 

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة  الزمالك وحرس الحدود  اليوم الأربعاء بالدوري المصري  HDيمكنكم متابعة البث التليفزيوني المباشر لمباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم الأربعاء بالجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري عبر قناة ON SPORT على القمر الصناعي نايل سات على تردد 10853 أفقي، وقناة TIME SPORTS على تردد11449، كما ستذاع المباراة عبر البث الأرضي للتليفزيون المصري.

الزمالك حرس الحدود الساعة 7.30 علي قناة 5
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