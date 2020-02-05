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عاجل.. ترامب: حققنا معدل بطالة هو الأقل منذ 50 عاما
الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:32 ص
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أشرقت حفني
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تنتعش وتحظى بالاحترام من جديد، مشيرا إلى أن بلاده اجتازت مرحلة الإنحدار ولن تعود له مجددًا.
وأضاف ترامب، خلال إلقائه خطاب حالة الاتحاد، أنه سعى لاستعادة قوة الاقتصاد الأمريكي، معلقا: "كافحت من أجل اتفاقيات اقتصادية منصفة للولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن إدارته تمكنت من توفير 7 ملايين وظيفة، وحققت أقل معدل بطالة منذ أكثر من 50 عاما، وأصحاب الأجور المنخفضة زادت أجورهم بأكثر من 60 % منذ انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الأمريكي، أنه خلال عام 2019 شهدت البلاد زيادة في الوظائف بنسبة 72 %، وأمريكا أصبحت مستقلة في مجال الطاقة، وحققت نجاحات كبيرة في آخر 3 سنوات.
وأضاف ترامب، خلال إلقائه خطاب حالة الاتحاد، أنه سعى لاستعادة قوة الاقتصاد الأمريكي، معلقا: "كافحت من أجل اتفاقيات اقتصادية منصفة للولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن إدارته تمكنت من توفير 7 ملايين وظيفة، وحققت أقل معدل بطالة منذ أكثر من 50 عاما، وأصحاب الأجور المنخفضة زادت أجورهم بأكثر من 60 % منذ انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الأمريكي، أنه خلال عام 2019 شهدت البلاد زيادة في الوظائف بنسبة 72 %، وأمريكا أصبحت مستقلة في مجال الطاقة، وحققت نجاحات كبيرة في آخر 3 سنوات.
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