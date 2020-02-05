عاجل.. ترامب: حققنا معدل بطالة هو الأقل منذ 50 عاما



وأضاف ترامب، خلال إلقائه خطاب حالة الاتحاد، أنه سعى لاستعادة قوة الاقتصاد الأمريكي، معلقا: "كافحت من أجل اتفاقيات اقتصادية منصفة للولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن إدارته تمكنت من توفير 7 ملايين وظيفة، وحققت أقل معدل بطالة منذ أكثر من 50 عاما، وأصحاب الأجور المنخفضة زادت أجورهم بأكثر من 60 % منذ انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.



وأكد الرئيس الأمريكي، أنه خلال عام 2019 شهدت البلاد زيادة في الوظائف بنسبة 72 %، وأمريكا أصبحت مستقلة في مجال الطاقة، وحققت نجاحات كبيرة في آخر 3 سنوات.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تنتعش وتحظى بالاحترام من جديد، مشيرا إلى أن بلاده اجتازت مرحلة الإنحدار ولن تعود له مجددًا.