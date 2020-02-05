اليوم.. تشييع جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي





تشيع جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي، اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد مستشفى المعادي العسكري، والتي لفظت بها أنفاسها الأخيرة.





ومن المقرر أن يقام العزاء بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.





وفاة نادية لطفي

ورحلت عن عالمنا الفنانة نادية لطفي، صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 83 عاما، حيث كانت تعاني من أزمة صحية خلال السنوات الماضية، وتم نقلها إلى مستشفى المعادي العسكري، وتم وضعها بغعرفة العناية المركزة تحت أجهزة التننفس الصناعي.





نادية لطفي تحتفل بعيد ميلادها

واحتفلت الفنانة نادية لطفي، بعيد ميلادها الثالث والثمانون في الثالث من شهر يناير الماضي، في حفل داخل المستشفى حضره المخرج مجدي أحمد علي والفنانات دلال عبدالعزيز وبوسي شلبي، وآخريات.







