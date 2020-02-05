وزير الطيران: لدينا أطقم على أعلى مستوى



وأضاف وزير الطيران المدني، خلال تصريحات خاصة لفضائية إكسترا نيوز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بمجرد أن يعطي توجيهات يتم تنفيذها على الفور، معلقا:" لدينا أطقم على أعلى مستوى، قادرة على التعامل مع كافة الأوضاع حتى وإذا كانت هناك حالات مرضية".



وتابع وزير الطيران المدني: أطقم الطيران المصرية مفخرة لوزارة الطيران المدني، وهذا أمر ليس بجديد على الشعب المصري الذي يتفانى في أداء عمله".

أعرب محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، عن سعادته بعودة الصيادين المصريين من اليمن، بعد احتجازهم لفترة تجاوزت شهرين، معلقا: "وزارة الطيران المدني في خدمة المصريين، وخدمة المصريين واجب وطني علينا في أي مكان في العالم".