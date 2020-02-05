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ميمي عبد الرازق يوجه رسالة هامة لبسيوني وطلائع الجيش

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:30 ص
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بوابة الفجر
هيثم موسى
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قال ميمي عبدالرازق مدير قطاع الناشئين بالنادي المصري، إن  هناك وكلاء لاعبين تواصلوا معه مؤخرا لتدريب طلائع الجيش خلفا لطارق يحيي المدير الفني السابق للفريق والذي رحل بسبب سوء النتائج.

وقال ميمي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " أنه ينصح عبدالحميد بسيوني المدير الفني المؤقت بفريق طلائع الجيش باستمراره مع الفريق في الفترة المقبلة بعد النتائج المميزة الذي قدمها بعد رحيل طارق يحيي.

وأضاف أنه يحترم وكلاء اللاعبين ولكن كل مدربين مصر يعانون من بعض التعاملات معهم من بعض الوكلاء.

وتابع أن حسام حسن المدير الفني السابق لسموحة أنجز مع الفريق في الموسم الماضي وحقق نتائج جيدة و مميزة وأنقذهم من الهبوط.

وأتم أن سموحة كان يعاني الموسم الماضي ولكن حسام حسن نجح في انقاذ الموقف مؤكدا أن الفريق قدم نتائج مميزة معهم في الموسم الحالي.

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