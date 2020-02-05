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محمد جمعة لـ"الفجر الفني": التحضير لكتاب "كله رايح" استغرق مني هذه المدة.. وردود أفعال الجمهور ممتازة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:31 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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صرح الفنان محمد جمعة، بأنه بدأ في التحضير والتجهيز لكتاب "كله رايح" الذي قام بنشره في معرض الكتاب الدولي، منذ ستة أشهر، مضيفًا: "كنت أريد أن يكون الوقت أطول من ذلك لكن الناشر أصر بشدة على نشره في معرض الكتاب".

وقال جمعة، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني: إنه سعيد جدًا بردود أفعال الجمهور على الكتاب، مشيرًا إلى أنه تلقى تعليقات ممتازة من جميع من قرأوا كتابه.

وأشار من جانبه، إلى أن فكرة الكتاب واضحة للقارئ واستقبلها الجمهور بطريقة صحيحة.

يذكر أن محمد جمعة، شارك في مسلسل "شبر ميه" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وهو بطولة الفنان أحمد السعدني، كما شارك مؤخرًا في عدة أفلام مثل بنات ثانوي، ويوم وليلة، وشارك أيضًا بمسرحية علاء الدين التي حققت نجاحًا كبيرًا في موسم الرياض وتعرض الفترة القادمة في مصر بداية شهر فبراير.


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الكلمات المفتاحية

منوعات معرض الكتاب محمد جمعة كله رايح

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