محمد جمعة لـ"الفجر الفني": التحضير لكتاب "كله رايح" استغرق مني هذه المدة.. وردود أفعال الجمهور ممتازة

بدأ في التحضير والتجهيز لكتاب "كله رايح"

الذي قام بنشره في معرض الكتاب الدولي،

منذ ستة أشهر، مضيفًا: "كنت أريد أن يكون الوقت أطول من ذلك لكن الناشر أصر بشدة على نشره في معرض الكتاب".



وقال جمعة، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني: إنه سعيد جدًا بردود أفعال الجمهور على الكتاب، مشيرًا إلى أنه تلقى تعليقات ممتازة من جميع من قرأوا كتابه.





وأشار من جانبه، إلى أن فكرة الكتاب واضحة للقارئ واستقبلها الجمهور بطريقة صحيحة.