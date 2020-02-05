مستشار وزير الصحة عن فيروس كورونا: "لا تخافوا ولكن احذروا"



وأضافت "غلاب"، خلال استضافتها، مع الإعلامي حسام حداد، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن جميع مؤسسات الدولة من وزارات الصحة والداخلية والطيران والاتصالات مستعدة للتعامل مع عودة الجالية المصرية العائدة من ووهان الصينية.



وأشارت إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة ممنهجة للتعامل مع المصريين العائدين من الصين، وللتعامل مع احتمالية ظهور فيروس كورونا، موجهة نصائح للمواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة الشخصية للوقاية من فيروس كورونا، معلقة: "مش معني إن حد سخن يبقى عنده كورونا، ومش معني إن اللي عندوا كورونا يبقى هيموت".

قالت الدكتورة ريهام غلاب، مستشار وزير الصحة لتعزيز الرعاية الصحية، إن الدولة مستعدة بشكل كبير لمواجهة فيروس كورونا ولكن يجب على المجتمع أيضا الاستعداد لهذا الفيروس، معلقة: "لا تخافوا ولكن احذروا".