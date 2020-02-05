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هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك أمام حرس الحدود

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:16 ص
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عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
علي ماهر حلمي
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نجح نادي الجونة في تحقق فوزا هاما علي أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب نادي الجونة بالغردقة بينما حقق نادي طلائع الجيش فوزا كبيرا علي حساب نظيره نادي إف سي مصر بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ.

ويواجه اليوم الأربعاء نادي الزمالك نظيره نادي حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الرياضية علي النايل سات بتعليق المعلق أيمن الكاشف.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك أمام حرس الحدود:

1- عبد الله السعيد لاعب نادي (بيراميدز) 12 هدفاً.

2- محمد شريف لاعب نادي (إنبي) 9 أهداف.

3- وليد سليمان لاعب نادي (الأهلي) 6 أهداف.

4- سيف الدين الجزيري لاعب (المقاولون العرب) 6 أهداف.

5- حسام حسن لاعب نادي (سموحة) 6 أهداف.

6- مصطفى محمد لاعب نادي (الزمالك) 5 أهداف.

7- محمد سمير لاعب نادي (المقاولون العرب) 5 أهداف.

8- محمد سالم لاعب نادي (المقاولون العرب) 5 أهداف.

9- حسين الشحات لاعب نادي (الأهلي) 5 أهداف.

10- تالا نداي لاعب نادي (طلائع الجيش) 4 أهداف.

11- أحمد رفعت لاعب نادي (الإتحاد السكندري) 4 أهداف.

12- عمرو الحلواني لاعب نادي (حرس الحدود) 4 أهداف.

13- رامي صبري لاعب نادي (إنبي) 4 أهداف.

14- أوميد أوكيري لاعب نادي (أسوان) 4 أهداف.

15- سعيدو أوسيمبوري لاعب نادي (المصري) 4 أهداف.

16- محمود رزق لاعب نادي (الإتحاد السكندري) 4 أهداف.

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