"الصحة" تكشف عن الحالة الصحية للمصريين العائدين من الصين



وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "تين"، أن مكان الحجر الصحي بمرسى مطروح يسع لـ800 شخص من أفراد الجالية المصرية، والأطقم الطبية والتمريض والأطباء والمشرفين والعمال والإداريين، وهو مجهز بأحدث التجهيزات.



وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تجهيز أحد المستشفيات بأحدث التقنيات في مختلف التخصصات وبأحدث الأجهزة، معلقة: "ده تحرك دولة ومؤسسات دولة بأكملها"، مشيدة بالتعاون بين وزارة الصحة المصرية والتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الطيران ووزارة الاتصالات كل مؤسسات الدولة تتعاون بشكل إيجابي، لافتة إلى أن جميع الأفراد الذين تم إخلاؤهم من الطائرة المصرية العائدة من ووهان الصينية أصحاء ولم نسجل أي اشتباه في حالات إصابة بفيروس كورونا.

تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بالشكر للقوات المسلحة المصرية، ورجال الداخلية، وجميع الأجهزة المعنية، على جهودهم في الإعداد لمكان الحجر الصحي لاستقبال المصريين العائدين من ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا.