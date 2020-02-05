محامي: النقابة مختطفة ولا مكان بها للسياسة



وأضاف "عطية"، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن العدالة والسياسة ضدان، مستشهدا بمقولة لمكرم عبيد، عندما قال إن العدالة والسياسة ضدان لا يجتمعان، فإن اجتمعا لا يتنازلان، فالعدالة من روح الله، والسياسة من صنع الناس"، مؤكدًا أن النقابات ليس مكانًا لممارسة السياسة، وإنما للحفاظ على القيم الوطنية.



وتابع المرشح لمقعد نقيب المحامين: النقابة مختطفة، وأحد شعاراتي هي استعادة النقابة للمحامين، وأصبحت غريبا في بيتي، معلقا: "عشان أخلص إجراء لازم اتواصل بالتليفون ونحتاج لتأشير شفوي من الموظفين".



قال رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، إن النقابة تعتبر قلعة الوطنية والحرية، لافتا إلى أن ممارسة السياسة أمر، والوطنية أمر آخر، ويجب التفريق بينهما.