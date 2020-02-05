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ميسي يطلق تصريحات نارية ضد إدارة برشلونة بسبب فالفيردي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:31 ص
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ميسي
ميسي
حسام مجدي
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أطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني مجموعة تصريحات نارية ضد إدارة النادي بسبب الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب الفريق السابق.


أبيدال يشعل أزمة داخل برشلونة

وقد قام إيريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة بإطلاق تصريحات نارية ضد نجوم الفريق ومن بينهم ميسي مؤكدا أنهم السبب في إقالة فالفيردي من عمله.


وقال أبيدال في تصريحات صحفية: "مع فالفيردي لم يكن كل اللاعبين راضين عما يحدث ويعملون بشكل جيد".

ميسي يرد بقوة على تصريحات أبيدال

ورد ميسي بقوة على التصريحات التي أطلقها إيريك أبيدال ضده وضد نجوم الفريق بشأن فاليردي.


وقال ليونيل ميسي عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" تعليقا على تصريحال أبيدال: "أعتقد أن الجميع يجب أن يكون مسؤولاً عن مهامه وتحمل مسؤولية قراراته".


وتابع ليو: "للاعبون بما يحدث على أرض الملعب وأيضًا ، نحن أول من يعترفون عندما لم نكن على ما يرام. يجب أن يتحمل المسؤولون عن الإدارة الرياضية مسؤولياتهم ، وقبل كل شيء ، تحمل القرارات التي يتخذونها".


وأنهى ميسي حديثه قائلا: "أخيرًا ، أعتقد أنه عندما نتحدث عن اللاعبين ، سيتعين علينا إعطاء أسماء".


إقالة فالفيردي وتعيين كيكي

يذكر أن نادي برشلونة كان قد أعلن منذ فترة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج وتعيين كيكي سيتين بدلا منه.

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