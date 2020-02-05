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جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك ضد حرس الحدود

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:26 ص
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الزمالك
الزمالك
علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم الأربعاء نادي الزمالك نظيره نادي حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين نادي الزمالك أمام نظيره نادي حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي اليوم الأربعاء علي قناة أون سبورت الرياضية علي النايل سات بتعليق المعلق أيمن الكاشف.

ويقدم لكم موقع الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك أمام حرس الحدود اليوم:

1- الأهلي 36 نقطة

2- المقاولون العرب 32 نقطة

3- الاتحاد السكندري 27 نقطة

4- بيراميدز 26 نقطة

5- الزمالك 25 نقطة

6- انبي 23 نقطة

7- الإنتاج الحربي 22 نقطة

8- سموحة 21 نقطة

9- الإسماعيلي 21 نقطة

10- الجونة 18 نقطة

11- حرس الحدود 18 نقطة

12- المصري 16 نقطة

13- أسوان 15 نقطة

14- طلائع الجيش 15 نقطة

15- وادي دجلة 14 نقطة

16- طنطا 13 نقطة

17- مصر المقاصة 13 نقطة

18- نادي مصر 11 نقطة.

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