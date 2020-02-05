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برومو أغنية الهضبة الجديدة "يا روقانك" يحقق مشاهدات قياسية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:59 ص
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بوابة الفجر
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تصدر برومو أغنية "يا روقانك" الجديدة للمطرب الهضبة عمرو دياب قائمة تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرح الأغنية بـ  72 ساعة فقط.

ونجح البرومو في حصد عدد مشاهداات قياسي منذ طرحه بيوتيوب في 2 فبراير الجاري أكثر من 406,368 مشاهدة.

ولاقى الإعلان الترويجي للأغنية إعجاب جمهور الهضبة، حيث علق أحدهم قائلًا: "أذكي مطرب أقسم بالله"، كما علقت أخرى: "لما البرومو حلو كده اومال الأغنيه إيه بقى". 

يذكر أن الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب، على موقع فيسبوك برومو أغنية "ياروقانك" ثالث أغنيات البوم الهضبة الجديد "سهران".

الأغنية من كلمات احمد المالكي ولحن محمد يحيى وتوزيع طارق مدكور.

كان عمرو دياب، أعلن طرح ألبومه الجديد يوم ١٢ فبراير الجاري، حيث يضم ١٢ أغنية جديدة تمامًا لم يسبق طرحها من قبل.

ومن المرتقب أن يحيي الهضبة حفلًا كبيرًا بمركز المنارة للمؤتمرات اخر الشهر الجاري احتفالا بصدور الألبوم.


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