رئيس جمعية الصيادين بدمياط: نشكر السيسي لجهوده في عودة أبنائنا



وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الصيادين المصريين تم احتجازهم من قبل الحوثيين في اليمن، مؤكدًا أن الدولة المصرية اهتمت بالموقف بشكل كبير.



وتوجه رئيس جمعية الصيادين بدمياط، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة المصرية على جهودهم في عودة الصيادين المصريين من اليمن، معلقا: "كنا فاقدين الأمل تماما"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لإعادة الصيادين المصريين بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، والقنصلية اليمنية مع صعوبة الأوضاع الأمنية في اليمن.

قال حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بدمياط، إن أزمة الصيادين المصريين المحتجزين باليمن بدأت منذ أشهر، والجمعية توجهت لوزارة الخارجية المصرية لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الوزارة تعاملت مع القضية بشكل لائق ومحترم.