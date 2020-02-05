عرض "رأس السنة" في ختام مهرجان جمعية الفيلم بمصر





قرر القائمون على مهرجان جمعية الفيلم بمصر في حفل توزيع جوائز دورته السادسة والأربعين فيلم (رأس السنة) للمخرج محمد صقر يوم السبت القادم.





الفيلم من تأليف محمد حفظي وبطولة إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وأحمد مالك وهدى المفتي وعلي قاسم.





يقام الحفل في سينما رينيسانس بشارع عماد الدين في وسط القاهرة بحضور عدد من نجوم وصناع السينما المصرية في مقدمتهم ستة مكرمين هم السيناريست وحيد حامد والمخرج داود عبد السيد والممثل لطفي لبيب والموسيقار منير الوسيمي ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم.





كما يكرم المهرجان اسم الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله الذي اهديت هذه الدورة إلى روحه.





تنافست على جوائز المهرجان هذا العام ثمانية أفلام وحصد فيلم (لما بنتولد) النصيب الأكبر منها فحصل على جوائز أفضل فيلم وأفضل ممثلة دور أول لسلمى حسن وأفضل ممثلة دور ثاني لحنان سليمان وأفضل إخراج لتامر عزت وأفضل سيناريو للراحلة نادين شمس.





ونال فيلم (الفيل الأزرق 2) للمخرج مروان حامد جوائز أفضل مكياج لطارق مصطفى وأفضل موسيقى لهشام نزيه وأفضل مونتاج لأحمد حافظ وأفضل مكساج صوت لأحمد أبو السعد وأفضل تصميم ملابس لناهد نصر الله.





وفاز الفنان محمد سعد بجائزة أفضل ممثل دور أول عن فيلم (الكنز 2) فيما حصل باسم سمرة على جائزة أفضل ممثل دور ثاني عن فيلم (ولاد رزق 2) ومنحت لجنة التحكيم جائزة خاصة للممثل ماجد الكدواني عن دوره في فيلم (الضيف) للمخرج هادي الباجوري.





وذهبت جائزة الديكور إلى علي حسام عن فيلم (الضيف) وجائزة التصوير إلى أحمد يوسف عن فيلم (خيال مآتة) وجائزة أفضل تصميم ملصق دعائي إلى ماهر دياب عن فيلم (بين بحرين).





وانتزع فيلم (الضيف) جائزة الجمهور بعد أن بلغت نسبة التصويت له 92 بالمئة.