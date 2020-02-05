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العائدون من اليمن: "لولا السيسي مكناش رجعنا مصر تاني"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:32 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
أمنية فوزي
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توجه أحد الصيادين المحتجزين باليمن، بعد عودته إلى أرض الوطن، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الحمد لله إننا رجعنا مصر تاني بفضل الرئيس السيسي، والقيادة السياسية، تحيا مصر".

وأضاف آخر في تصريحات لقناة "اكستر نيوز": "لولا الرئيس السيسي مكناش عرفنا نرجع مصر تاني، محدش يعرف يوصف إحساسه بأنه راجع مصر تاني"، متابعَا: "مصر متنساش أهلها أبدًا، وأول ما عرفنا إننا راجعين صلينا شكر لربنا".

وتوجهت زوجة أحد الصيادين، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "بنشكر الرئيس السيسي والمسئولين المصريين، والحمد لله على كل حال".

وتابع آخر: "ربنا يخليلنا الرئيس السيسي، ويبارك في صحته، ويبارك في حكومتنا وشعبنا، أول ما قالوا الرئيس هيتدخل عرفنا إننا كده كده راجعين، ربنا يخليه لينا ويبارك في عمره".

وأوضح آخر، أنه تم احتجازهم أكثر من شهرين، متابعًا: "طلعت علينا مركب وخدتنا وخدوا سمكنا وسجنونا"، مستكملًا: "ربنا يعز مصر بناسها وبرئيسها".

وكانت نجحت السلطات المصرية في إعادة 32 صيادًا مصريًا محتجزين في اليمن.

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الكلمات المفتاحية

الصيادون العائدون من اليمن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكستر نيوز إعادة 32 صيادًا مصريًا

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