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بعد فيروس كورونا.. الصحة توجه رسالة إلى المواطنين

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:25 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم اختيار مستشفى النجيلة بمطروح لاستقبال العائدين من الصين؛ لأنها أقل منطقة تلوثًا في مصر، متابعًا: "من أول يوم أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا، كنا نصدر بيانات رسمية لنفي الشائعات وتوضيح الحقائق".

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه تم تأمين جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، كما تم تأمين وتجهيز مستشفيات الحميات، ومناطق للحجر الصحي على مستوى الجمهورية.

وناشد المواطنين بالحصول على المعلومات التي تخص الرأي العام من مصادرها الرسمية، نافيًا الاشتباه في إصابة سيدة بفيروس كورونا بعد عودتها من العمرة.

وأكد متحدث الصحة، أن كل ما أثير بشأن وجود إصابة وحيدة بفيروس كورونا عائدة من العمرة في السويس غير صحيح، مشيرًا إلى أنه تم إرسال إجراءات وقائية لجميع المدارس للوقاية من أي شبهة إصابة بفيروس كورونا.

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