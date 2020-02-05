"الهجرة" عن عودة المحتجزين في اليمن: رب الأسرة يهتم برعاياه



وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الدولة المصرية تهتم بأبنائها سواء في الداخل أو الخارج، مستشهدة بإجلاء الجالية المصرية من ووهان الصينية، قبل أيام، بتعليمات من القيادة السياسية.



وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليماته لبحث أنسب الوسائل والطرق لإجلاء الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن، وإعادتهم لمصر مرة أخرى، لافتة إلى أن الواقعة تعود إلى قيام 32 صياد من كفر الشيخ ودمياط، باختراق مناطق محظورة للصيد من البحر الحمر وخليج عدن، وبالتالي تم احتجازهم من قبل الحوثيين هناك، مشيرة إلى أن المفاوضات كانت شاقة جدا وبدأت منذ شهر ديسمبر الماضي.



وتابعت: كان هناك تنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والأشقاء في اليمن، وتواصل يومي مع الصيادين أنفسهم لطمأنتهم.

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة تهتم بالمصريين في الخارج، وعلى رأسهم رب الأسرة الذي يهتم برعاياه من مختلف الفئات في العديد من الدول، وهو أمرًا واضحًا في الفترة الأخيرة.