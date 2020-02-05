تريزيجيه يكشف سر خطير عن تجنيسه

أشاد محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، بعلي ماهر مدربه السابق بالنادي الأهلي.

أشاد محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، بعلي ماهر مدربه السابق بالنادي الأهلي.

وقال تريزيجيه في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "علي ماهر السبب الرئيسي في تالقي ومكنش ليا دور ليا في الأهلي قبل مجئ علي ماهر".



