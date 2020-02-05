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آل الشيخ :" كنت أتمنى مواجهة الزمالك في إفريقيا فهو الطريق الأسهل للأهلي"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:13 ص
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تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
هيثم موسى
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تحدث تركي آل الشيخ عن قرعة ربعة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام مساء اليوم الأربعاء، ويشارك فيها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.


و تمنى آل الشيخ بصفته مجشع أهلاوي أن يواجه فريقه نادي الزمالك، حيث ستكون المواجهة سهلة وسلسة على الماردالأحمر للعبور إلى نصف نهائي البطولة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غداً بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه انا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم ... دعواتكم لي فأنا محتاج لها "... 🇪🇬🇸🇦
آل الشيخ :" كنت أتمنى مواجهة الزمالك في إفريقيا فهو الطريق الأسهل للأهلي"
آل الشيخ :" كنت أتمنى مواجهة الزمالك في إفريقيا فهو الطريق الأسهل للأهلي"
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