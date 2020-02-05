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نقيب الصيادين بكفر الشيخ: المواطن المصري أصبح له قيمة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:01 ص
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نقيب الصيادين بكفر الشيخ
نقيب الصيادين بكفر الشيخ
أشرقت حفني
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تقدم أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، بالتحية والتقدير للقيادة السياسية في مصر، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على جهودهما لاستعادة الصيايدين المصريين الذين تم القبض عليهم في اليمن.

وأضاف "نصار"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الحكومة المصرية لم تعلن جهودها إلا بعد الإفراج عن الصيادين، وعودتهم على متن الطائرة الخاصة، معلقا: "عودة الصيادين المصريين بهذا الشكل تؤكد أن المواطن المصري أصبح له قيمةً وكرامةً داخل وخارج مصر".

وأوضح  نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن أهالي الصيادين يشعرون بسعادة عارمة بعد عودة أبنائهم الصيادين ولشعورهم بأن الإنسان المصري أصبح له قيمة لدى القيادة السياسية، وفي جميع الدول بالخارج، وبداخل وطنه أيضا.
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نقيب الصيادين مصر السيسي أخبار

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