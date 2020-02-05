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مدرب حراس مرمى الفراعنة السابق يوجه رسالة إلى إكرامي وعواد

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:56 ص
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حراس المنتخب
حراس المنتخب
ريهام عبد المحسن
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نصح أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة محمد عواد حارس مرمى الزمالك بألا يصاب بالإحباط بسبب ابتعاده عن المباريات كما وجه نصيحة إلى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.

وقال ناجي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر: "شريف إكرامي من الحراس المميزين ولديه القدرة على اللعب لمواسم قادمة".

وأضاف:"السيناريو الأول الأفضل لإكرامي هو أن يستمر مع الأهلي والسيناريو الثاني هو الاحتراف في مصر أو خارجها والسعودية الأفضل له".

واختتم ناجي تصريحاته قائلاً:"محمد أبو جبل من الحراس الرائعين في الزمالك ومحمد عواد مازال صغيراً ولكنه حارس كبير ولا أريد أن يصاب بالإحباط لابتعاده عن المباريات".

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