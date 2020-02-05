حقيقة وفاة الفنانة سوزي بـ"الإيدز"





نفت الفنانة اللبنانية جويل بدر، ما أشيع حول الفنانة "سوزي"، وهو أكبر متحول جنسي في لبنان، بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز.





وأكدت أن كل هذه الأخبار شائعات، لافتة إلى أنه حدث سوء تفاهم خلال دفنها، كونها "shemale" وليست متحولة جنسيا، فرفض دفنها في مقبرة شاتيلا ودفنت في مقبرة بئر حسن.





وأشارت إلى أنه حضر الدفن فقط جمعية حقوق الإنسان، ولم تحضر أية جمعية أخرى، سواء كان لها علاقة بحقوق المثليين أو غيرها، مؤكدة أنها هي من تكفلت بكل مصاريف الدفن والعزاء.