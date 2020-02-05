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حقيقة وفاة الفنانة سوزي بـ"الإيدز"
الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:46 ص
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نفت الفنانة اللبنانية جويل بدر، ما أشيع حول الفنانة "سوزي"، وهو أكبر متحول جنسي في لبنان، بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز.
وأكدت أن كل هذه الأخبار شائعات، لافتة إلى أنه حدث سوء تفاهم خلال دفنها، كونها "shemale" وليست متحولة جنسيا، فرفض دفنها في مقبرة شاتيلا ودفنت في مقبرة بئر حسن.
وأشارت إلى أنه حضر الدفن فقط جمعية حقوق الإنسان، ولم تحضر أية جمعية أخرى، سواء كان لها علاقة بحقوق المثليين أو غيرها، مؤكدة أنها هي من تكفلت بكل مصاريف الدفن والعزاء.
وتوفي "سوزي"، الأربعاء الماضي، عن عمر 66 عاما، وولد في السنغال لأب لبناني وأم يونانية ولديه 4 أخوات، ثم عاد مع أسرته إلى لبنان، لكن والده تخلى عن والدته ليتزوج من إحدى قريباته، فعادت والدته لليونان تاركة أطفالها خلفها.
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