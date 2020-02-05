هربا من أهلهما فوقعا ضحية التسول وهتك العرض.. حكاية الاعتداء على طفلين بالجيزة



بداية الواقعة

كانت بداية الواقعة، بورود بلاغ من نجده الطفل، يفيد باستغلال طفلين تبلغ أعمارهما من ١٠ إلى ١٣ عامًا، على يد شابين في عقدهما الثاني من العمر، واستغلالهما للسرقة والتسول بمنطقة العجوزة، وتعرضهما للاعتداء الجنسي.



القبض على المتهمين

وبإعداد الإجراءات اللازمة، والتوصل لهوية المتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وباشرت النيابة التحقيق معهما.



تحقيقات النيابة وكواليس التعدى الجنسي

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة استغلال طفلين في عقدهما الأول من العمر، على يد شابين وهما: "أحمد"، و"ياسين" في عقدهما الثاني من العمر، وبسؤال المتهمين، تبين أنهما كانا يستغلا الطفلين "إسلام وخالد" لهروبهما دائما من أهاليهما، نتيجة الفقر.



وأفادت التحقيقات، أنهما قاما باستغلالهما في التسول، بالإضافة لمسح العربات مقابل مبالغة مالية، ثم يأخذا المال وويعطوهما نصيبًا قليلًا، ولصغر سنهما استغل الشابان تواجدهما الدائم في الشارع، وتعديا عليهم جنسيا بشكل مستمر، مقابل عملهما، ومنحهما نقودا لسداد احتياجتهما.



استعجال تقرير الطب الشرعى

استعجلت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعى، في واقعة التعدي الجنسي على الطفلين، بعد استغلالهما في أعمال التسول، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



النهاية: حبس الشابين

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس المتهمين: "أحمد" و"ياسين"، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعد استغلالهما لطفلين في التسول والاعتداء الجنسي عليهما.

