خبير عسكري: مصر وإسرائيل أكبر دولتين بالعالم لديهما خبرة قتالية

علق اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي والعسكري، عن احتلال الجيش المصري المركز التاسع عالميًا، قائلا، إن مناورة قادر 2020 حُسبت لصالح الجيش المصري من قبل منظمة "جلوبال فاير باور" العالمية، المختصة بتقييم جيوش العالم.



وأضاف "فرج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، أن مصر أصبحت قوة عسكرية محترمة، ولديها خبرة عسكرية، وأسلحة حديثة ومتطورة، ومصر وإسرائيل أكبر دولتين في العالم لديهما خبرة قتالية.



وأشار الخبير لاستراتيجي والعسكري، إلى أن امتلاك مصر للقمر الصناعي العسكري ساهم في تحسين ترتيبها.

