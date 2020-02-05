محمد رمضان يروج لمشروب طاقة في أحدث أغانيه









طرح الفنان محمد رمضان، منذ قليل أحدث أغانيه "ستينج"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وهي أغنية دعائية لمشروب طاقة.كان رمضان، حمس جمهوره بتيزر الإعلان قبل أيام، محققًا مشاهدات عالية تصدر بها تريند يوتيوب.يذكر أن رمضان تعاون مؤخرًا مع المطربة الشابة يسرا الجندي، في أغنية "كازانوفا"، والتي طرحها الشهر الماضي، وحققت نجاح كبير.كما طرح رمضان مطلع العام الجاري كليب لأغنية "رايحين نسهر"، والذي لاقى نجاح كبير.