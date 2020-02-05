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"الراسب أصبح ناجح والعكس".. تعديل نتيجة الصف الثاني الثانوي يصدم أولياء الأمور

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:16 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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ثارت حالة من الجدل، بين أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي، عقب تعديل نتيجة الامتحانات، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم، قبل قليل، تغير الرابط الخاص بالكشف عن النتيجة، وطالبت أولياء الأمور إعادة الكشف عنها مرة أخرى، إلا أنهم فوجئوا ببعض الأخطاء.

"هنتجنن ومش فاهمين"
وقالت رانيا كمال، أحدى أولياء الأمور المتضررين، في تصريحات خاصة إلى "الفجر" إنه منذ يومين أعلنت الوزارة النتيجة وكانت تقديرات ابنتها بالألوان دون درجات، وحصلت على مستوى جيد في مادة الجغرافيا، ولكن عندما تغير الرابط، فوجئت أن ابنتها قد رسبت في مادة الجغرافيا معقبة: "إحنا مش فاهمين حاجة وهنتجنن .. محدش عارف أنهي نتيجة فيهم أصدق الأولى ولا الثانية ".

رسب في عدة مواد بعد التعديل
أما دعاء أحمد، والدة طالب بالصف الثاني الثانوي، فقالت إن نجلها في المرة الأولى كان ناجحًا، وبعد التعديل اكتشفت أنه رسب في عدة مواد موضحة: "إحنا بنكلم نفسنا، ولحد دلوقتي مش عارفين يعني ابني كدة ناجح ولا راسب".

راسبون تغيرت نتيجتهم
في السياق، قالت نها محمود، إحدى أولياء الأمور، أن بعض الحالات في الرابط الأول كانت راسبة، وبعد التعديل أصبحوا ناجحين، معقبة: "الأمر مبهم ولا نفهم شيء، ولابد من قيادات وزارة التربية والتعليم أن توضح ما حدث، ولا نعرف إذا كان العيب من أولادنا أم من السيستم".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت تعديل رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي، صباح أمس الثلاثاء.
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الكلمات المفتاحية

نوي نتيجة الثاني الثانوي الصف الثانى الثانوى

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